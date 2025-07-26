TEB'in 2025 ikinci çeyrek kârı 5,5 milyar lirayı aştı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2025'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 486 milyon lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

30 Haziran itibarıyla bankanın toplam aktifleri 738 milyar liraya, özkaynakları ise 49,2 milyar liraya ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,62 olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye sağladığı kredi desteği 406 milyar lira olurken, aynı dönemde toplam mevduat 491 milyar lira olarak kaydedildi. Kredilerin aktifler içindeki payı ise yüzde 55 seviyesinde oldu.