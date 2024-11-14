Tecavüzcü serbest kaldı, ‘adaletin ihaneti’ bir ailenin katledilmesine yol verdi!

Muş’un Korkut ilçesi Azaklı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Ayşe ve ailesi daha önce kendisine tecavüz eden Cihan Oral tarafından uzun namlulu silahla öldürüldü.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Ayşe'nin tecavüzcüsü Cihan Oral'ın tecavüz suçunun ardından tutuksuz yargılandığını yazdı.

Katil Cihan Oral hakkında bir aileyi katletmesinin ardından yakalama kararı çıkartılırken, Ayşe'nin hayatta kalan aile üyelerine Cihan’ın yakınları tarafından tehditler de sürüyor.

Terkoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Ayşe, 20 Nisan 1997 doğumluydu. Muş’un Korkut ilçesi Azaklı köyünde yaşıyordu. Gelecekten umudu vardı. Evlenip yuva kurmak istiyordu.

Aslında bir de aday vardı. Kendisinden 6 yaş büyük Cihan Oral ile bir süredir konuşuyordu. Ta ki o güne kadar. Kendisini arayan numara, Cihan’ın eşi olduğunu, 6 çocuğunun bulunduğunu, 7. çocuğa hamile olduğunu anlatıyordu. Ayşe, Cihan’ın evli olduğunu böyle öğrendi. Bunun üzerine onunla her türlü irtibatını kesti. Kendisine ulaşamaması için telefonunu bile engelledi.

Ama Cihan’ı durduramadı. ‘Benden ayrılamazsın’ diyordu. Öyle ki Ayşe’nin ailesinin evine, onu ikinci eş yapmak için aracı bile gönderdi. Kızının arkasında duran babası gelenleri kovdu.

SOKAK ORTASINDA KAÇIRIP TECAVÜZ

2 Kasım 2023 günü, kardeşi Hacer ile dışarı çıktığında, önlerinde lacivert bir araba durdu. Cihan, arabadan yanındaki suç ortağıyla indi. Elinde silah vardı. Hacer’in anlattığına göre, 'Yalvarırım bırakın' diyen Ayşe’yi saçından sürükleyerek zorla arabaya bindirdi. Bir süre sonra ıssız bir alanda indirdi, ardından yürüttü. Ayşe’nin kıyafetlerini parçalayarak tecavüz etti.

Kardeşinin “Ablam kaçırıldı” diye anlatmasının ardından, ailesi ve jandarma, Ayşe’yi aramaya çıkmıştı. Cihan, tecavüzün ertesi gün, Ayşe’yi serbest bıraktı ve teslim oldu. Tecavüzün ardından Ayşe’nin ona mecbur kalacağını, ailesinin de onay vereceğini düşünüyordu. Ayşe’ye de ‘Artık bana mecbursun’ diyordu.

Ancak beklediği gibi olmadı.

Mahkeme, “kuvvetli suç şüphesi”ni kabul ediyordu ama Cihan Oral’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Bir tweetten, bir yazıdan, bir haberden, tutuklayan yargı, iş tecavüzcülere gelince nasıl da hoşgörülü oluyordu! https://t.co/QrebAD1CeG — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) November 14, 2024

Ayşe şikâyetçi oldu. Uğradığı tecavüzü anlattı. Bitlis Adli Tıp Kurumu da verdiği raporla Ayşe’nin saçının çekilmesinden tecavüze kadar bütün hikâyeyi delillerle doğruladı.

Cihan ise bir her tecavüzcünün yaptığı gibi sevgililik dönemini anlatıyor, “Rızası var” diyordu. İfadesinde utanmadan, ‘kabul ederse imam nikâhlı olarak eşime kuma alırım’ bile dedi.

Ayşe, törelerden korkuyordu, öldürülebilirdi. Devlet Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirildi. Ancak ailesinin tavrı korktuğu gibi olmadı. Ayşe’ye sahip çıktılar. Evine geri döndü.

YARGI BIRAKTI AİLEYİ KATLETTİ

Hayır, Cihan tutuklandı sanmayın.

Mahkeme, 'kuvvetli suç şüphesi'ni kabul ediyordu ama Cihan Oral’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Yurtdışı çıkış yasağı, periyodik imza vermek ve Ayşe’nin konutuna yaklaşmamak şeklinde tedbir kararı aldı.

Bir tweetten, bir yazıdan, bir haberden, tutuklayan yargı, iş tecavüzcülere gelince nasıl da hoşgörülü oluyordu!

Sanmayın ki Cihan, 'adli kontrol' kararını dinledi. Aileye sürekli haber gönderdi. Şikâyetinizi geri çekin, kızınızı verin dedi. Her seferinde reddedildi.

Sonunda...

Geçen 9 Mart’ta Ayşe’nin evini gece 3’te uzun namlulu silahla bastı. Ayşe’yi, ona sahip çıkan babasını ve ağabeyini katletti. Annesini de ağır yaraladı. Sonra da kaçıp gitti.

İstediğinde herkesi, her şeyi bulan devlet; tecavüzcü ve katil Cihan’ı bulamadı!

CİNAYETTEN SONRA YAKALAMA KARARI!

‘Tecavüze uğradım’ diyen Ayşe’ye rağmen, adli tıp raporuna rağmen, kardeşinin tanıklığına rağmen; Cihan’ı tutuksuz yargılayan yargı, Ayşe ve ailesi katledildikten sonra harekete geçti! Cihan’a imza vermeye gitmediği için adli kontrol kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı!

Üstelik Ayşe’nin ailesinden geri kalanların anlattığına göre tecavüzden önce bile ‘Koruyun’ diye devlete başvurmuşlardı. Ancak korumak bir yana, katliamın önü açılmıştı.

Ayşe’nin ve ailesinin katlinin davası halen açılmadı. Dosya, Cihan Oral’ın yakalanmasını bekliyor.

Tecavüz davası ise Ayşe öldükten, tecavüzcü kaçıp gittikten sonra; sanıksız, mağdursuz devam ediyor. Mezardaki Ayşe’nin gidemediği davasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Çisel Demirkan takip ediyor. Ayşe’nin hayatta kalan akrabaları ise Cihan’ın yakınları tarafından tehdit ediliyor."