Tecavüzden hüküm giyen milli güreşçi, hakkındaki haberleri erişime engelletti

Antalya’da G.C. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu için 2012’de 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan milli güreşçi Recep Çakır, konuyla ilgili haberler için erişim engeli kararı aldırdı.

Free Web Turkey'de yer alan habere göre 2008 yılında, o dönem 23 yaşındaki G.C.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 22 buçuk yıl hapis cezası alan Recep Çakır hakkında haber ve sosyal medya paylaşımlarından oluşan 31 içerik erişime engellendi.

Habere göre karar, “Kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği tarafından 30 Temmuz'da verildi.

"GEÇMİŞTE YAŞANMIŞ KÖTÜ BİR OLAY"

Çakır, hakimliğe verdiği erişim engeli talep dilekçesinde söz konusu cinsel saldırı olayını “geçmişte yaşanmış kötü bir olay” olarak nitelendirdi.

Yaptığı cinsel saldırı ve aldığı hapis cezasıyla ilgili haberlerin internet ortamında sürekli olarak önüne çıktığını ve internette ismini aratırken göründüğünü söyleyen Çakır, bunun arkadaş ve akraba çevrelerinin “büyük bir elem duymasına” neden olduğunu söyledi.

2020'DE DE ERİŞİM ENGELİ KARARI ALDIRMIŞTI

Konuyla ilgili haberler için 2020 yılında da bir erişim engeli kararı aldıran Çakır, 31 Temmuz 2024’te aldırdığı son erişim engeli kararıyla “Cinsel saldırıdan hüküm giyen milli güreşçi Recep Çakır, hakkındaki haberlere erişimi engelletti” başlıklı 2020 tarihli haberleri de engelletti. Kararın gerekçesi ise “unutulma hakkı” olmuştu.