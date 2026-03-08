Tecrübeli futbolcu Emine Ecem Esen: “Hiçbir kız çocuğu hayallerinden vazgeçmemeli”

Kadın Futbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET’in milli futbolcusu Emine Ecem Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın futbolunun gelişimine ve genç sporculara yönelik mesajlar verdi.

Yaklaşık 17 yıldır futbolun içinde olduğunu belirten Esen, futbola çocuk yaşlarda sokakta arkadaşlarıyla oynayarak başladığını söyledi.

O dönemde kız çocuklarının futbol oynamasının zaman zaman yadırganabildiğini ifade eden milli futbolcu, ailesinin desteğinin kariyerinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

"AİLEM DESTEK OLDU"

Esen, “Futbola 12-13 yaşlarında sokakta arkadaşlarımla oynayarak başladım. O dönemlerde bir kız çocuğunun futbol oynaması bazen garipsenebiliyordu. Ancak ailemin desteği benim için çok kıymetliydi. Bu destek sayesinde özgüven kazandım ve bugünlere kadar geldim” dedi.

Ortaokul yıllarında kuzeni sayesinde kulüp düzeyinde futbol oynamaya başladığını anlatan 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye’de kadın futbolunun gelişim sürecinde olduğunu söyledi.

Kadın futboluna ilgi ve desteğin henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Esen, buna rağmen sporcuların önemli bir mücadele verdiğini ifade etti. Milli takıma seçildiğini ve bir dönem Galatasaray forması giyerek takım kaptanlığı yaptığını hatırlatan Esen, kadın futbolunun daha görünür hale gelmesinin sevindirici olduğunu vurguladı.

"MÜCADELE EDEREK BURALARA GELDİK"

Kadın futbolunun yaygınlaşması için görünürlüğün artmasının önemine dikkat çeken deneyimli futbolcu, sponsorluk ve reklam desteklerinin de bu gelişimde önemli rol oynadığını belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla genç kızlara mesaj veren Esen, “Sadece futbol için değil, hangi hayaliniz varsa mutlaka peşinden gidin. Çevrenizde sizi olumsuz etkileyen insanlar olabilir ama asla vazgeçmeyin. Bizler daha zor şartlarda başladık ama mücadele ederek bu noktaya geldik” diye konuştu.

Kadınların azmi ve başarılarının hayatın her alanında ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Esen, başta kadın futbolcular olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.