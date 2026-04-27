TED İstanbul Koleji 19. Kitap Günleri "Umut" temasıyla açıldı

TED İstanbul Koleji tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Kitap Günleri bugün kapılarını açtı. 30 Nisan'a kadar sürecek etkinlikte söyleşiler, atölyeler, kitap fuarı ve 2. Ayşe Kulin Öykü Yarışması Ödül Töreni yer alıyor. “Umut” temasıyla gerçekleşen etkinlik süresince her sabah ilk ders saatinde gerçekleştirilen ortak okuma uygulamasıyla öğrenciler, öğretmenler ve tüm çalışanlar kitaplarla güne başlayacak.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Programın öne çıkan başlıklarından biri olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Ayşe Kulin Öykü Yarışması’nın ödülleri ise açılış günü sahiplerini bulacak. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Ayşe Kulin’in ve seçici kurul üyesi yazarların elinden alacak. Bu yıl yarışmanın seçici kurulunda Aytül Akal, Bâki Asiltürk, Bige Güven Kızılay, Can Özoğuz, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Şermin Yaşar yer alıyor.

SÖYLEŞİLER, İMZALAR VE ATÖLYELER

Etkinlik programı boyunca farklı yaş gruplarına yönelik söyleşiler, imza günleri ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Öğrenciler yazarlarla bir araya gelerek edebiyata dair deneyimlerini zenginleştirirken aynı zamanda yaratıcı üretim süreçlerine aktif olarak katılım sağlama fırsatı elde edecek. Bununla birlikte, seçkin yayınevlerinin katılımıyla kurulan kitap fuarı da etkinlik süresince ziyaretçilere açık olacak.

19. Kitap Günleri, 30 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona eriyor.