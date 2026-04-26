TED İstanbul Koleji Vakfı Kitap Günleri başlıyor

Bu yıl ‘20’ye 1 Kala’ başlığıyla düzenlenen TED İstanbul Koleji Vakfı Kitap Günleri 27-30 Nisan tarihleri arasında birçok yazarın katılımıyla yapılıyor.

TED İstanbul Koleji Vakfı’nın düzenlediği ve birçok yazarın söyleşi ve imza etkinliği ile yer alacağı 19. Kitap Günleri’nin bu yılki başlığı ‘20’ye 1 Kala’ olarak belirlendi. 27 Nisan’da Ayşe Kulin Öykü Yarışması Ödül Töreni ile başlayacak etkinlik 30 Nisan’a dek sürecek. Kitap Günleri boyunca ayrıca bir de Kitap Fuarı kurulacak.

Etkinliğin bu yılki programı şöyle:

27 Nisan Pazartesi

09.05-09.45 Ortaokul Açılış Töreni – FOM Kitap Bizlerle

09.55-11.25 Lise Açılış Töreni – 2. Ayşe Kulin Öykü Yarışması Ödül Töreni

11.30-12.10 Dilek Yardımcı ile söyleşi ve imza etkinliği

12.50-13.30 Tolga Gümüşay ile söyleşi ve imza etkinliği

13.40-14.20 Cenk Gündoğdu ile söyleşi ve imza etkinliği

14.30-15.55 İshak Reyna ile söyleşi ve imza etkinliği

28 Nisan Salı

09.05-10.35 Doğu Yücel ile söyleşi ve imza etkinliği

10.45-11.25 Alp Özalp ile söyleşi ve imza etkinliği

11.30-12.10 Emin Nedret İşli “Buluşma”

12.50-14.20 Yiğit Bener ile söyleşi ve imza etkinliği

14.30-15.55 Mevsim Yenice ile söyleşi ve imza etkinliği

29 Nisan Çarşamba

09.05-09.45 Senem Kır Nane ile Yaratıcı Drama Atölyesi

09.55-10.35 Yavuzcan Kalkan ile Yaratıcı Okuma Atölyesi

10.45-11.25 İrem Uşar ile söyleşi ve imza etkinliği

11.30-12.10 Aslı Der ile söyleşi ve imza etkinliği

12.50-14.20 Hikmet Hükümenoğlu ile söyleşi ve imza etkinliği

14.30-15.55 Seray Şahinler ile söyleşi ve imza etkinliği

30 Nisan Perşembe

09.05-09-45 Almıla Aydın ile söyleşi ve imza etkinliği

09.55-11.25 Göknil Özkök ile söyleşi ve imza etkinliği

11.30-12.10 Ortaokul Kapanış Töreni

12.50-14.20 Murat Gülsoy ile söyleşi ve imza etkinliği

14.30-15.10 Turkuaz Sahaf’la Müzayede

15.15-15.55 Lise Kapanış Töreni