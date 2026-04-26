TED İstanbul Koleji Vakfı Kitap Günleri başlıyor
Bu yıl ‘20’ye 1 Kala’ başlığıyla düzenlenen TED İstanbul Koleji Vakfı Kitap Günleri 27-30 Nisan tarihleri arasında birçok yazarın katılımıyla yapılıyor.
TED İstanbul Koleji Vakfı’nın düzenlediği ve birçok yazarın söyleşi ve imza etkinliği ile yer alacağı 19. Kitap Günleri’nin bu yılki başlığı ‘20’ye 1 Kala’ olarak belirlendi. 27 Nisan’da Ayşe Kulin Öykü Yarışması Ödül Töreni ile başlayacak etkinlik 30 Nisan’a dek sürecek. Kitap Günleri boyunca ayrıca bir de Kitap Fuarı kurulacak.
Etkinliğin bu yılki programı şöyle:
27 Nisan Pazartesi
09.05-09.45 Ortaokul Açılış Töreni – FOM Kitap Bizlerle
09.55-11.25 Lise Açılış Töreni – 2. Ayşe Kulin Öykü Yarışması Ödül Töreni
11.30-12.10 Dilek Yardımcı ile söyleşi ve imza etkinliği
12.50-13.30 Tolga Gümüşay ile söyleşi ve imza etkinliği
13.40-14.20 Cenk Gündoğdu ile söyleşi ve imza etkinliği
14.30-15.55 İshak Reyna ile söyleşi ve imza etkinliği
28 Nisan Salı
09.05-10.35 Doğu Yücel ile söyleşi ve imza etkinliği
10.45-11.25 Alp Özalp ile söyleşi ve imza etkinliği
11.30-12.10 Emin Nedret İşli “Buluşma”
12.50-14.20 Yiğit Bener ile söyleşi ve imza etkinliği
14.30-15.55 Mevsim Yenice ile söyleşi ve imza etkinliği
29 Nisan Çarşamba
09.05-09.45 Senem Kır Nane ile Yaratıcı Drama Atölyesi
09.55-10.35 Yavuzcan Kalkan ile Yaratıcı Okuma Atölyesi
10.45-11.25 İrem Uşar ile söyleşi ve imza etkinliği
11.30-12.10 Aslı Der ile söyleşi ve imza etkinliği
12.50-14.20 Hikmet Hükümenoğlu ile söyleşi ve imza etkinliği
14.30-15.55 Seray Şahinler ile söyleşi ve imza etkinliği
30 Nisan Perşembe
09.05-09-45 Almıla Aydın ile söyleşi ve imza etkinliği
09.55-11.25 Göknil Özkök ile söyleşi ve imza etkinliği
11.30-12.10 Ortaokul Kapanış Töreni
12.50-14.20 Murat Gülsoy ile söyleşi ve imza etkinliği
14.30-15.10 Turkuaz Sahaf’la Müzayede
15.15-15.55 Lise Kapanış Töreni