TEDAŞ, depremzede öğretmenlerden elektrik borcunu talep etti

Hatay Defne'de TEDAŞ, depremzede öğretmenlerden oluşan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz konteyner Kenti’nde kalan depremzedelerden geriye dönük elektrik kullanımı bedeli olan 1 milyon 28 bin TL ödemelerini talep etti.

TÖBSEN yöneticisi Hizam Hasırcı, yaşananlara sessiz kalmayacaklarını, her türlü hukuki ve eylemsel mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Öğretmenlerde önce elektrik sayacı takılması, daha sonra abonelik ücreti, en son da geriye dönük elektrik borcunun tahsilatı talep edildiğini vurgulayan Hasırcı, şöyle konuştu:

“Öğretmenlerin büyük bir bölümü bu kış gününde mağdur olmamak adına elektrik sayacı takmayı kabul etti. Sayaç takmayı kabul ettiler ama yine de absürt durumlarda kurtulamadılar. Elektrik sayacı takmayı kabul ettiniz, ‘abonelik ücreti yatıracaksınız’ dediler. Öğretmenler bunu da kabul etti. Sonra ise geçmişe ait elektrik borcunun tahsili isteniyor. 1 milyon 28 bin TL'lik bir fatura geçmişe ait borcun, AFAD’ın borcunun öğretmenler tarafından ödenmesi isteniyor. Sadece bu da değil, orada 3 ay 5 ay kalan öğretmenlerin de peşine düşülmüş, geçmişe ait ödeme yapmaları isteniyor. Ayrıca konteyner kente yeni taşınan öğretmenlerin de geçmişe ait paylarına düşeni vermeleri isteniyor. Bu kadar saçmalıklar silsilesini olduğu bir yerde biz sessiz kalmayacağız, sendika olarak demokratik mücadelemizi yapacağız ve bu durumu yargıya taşıyacağız.”

"KİMSE 21 METREKAREDE YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Depremin üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini, iki yıldan bu yana öğretmenlerin konutlarının teslim edilmediğini hatırlatan Hasırcı, kimsenin 21 metrekarelik bir yaşam alanında kalmayı tercih etmediğini vurgulayarak, Hasırcı, “Buna kesinlikle sessiz kalmayacağız tüm kamuoyu şunu bilsin ki gerek hukuksal mücadele ile gerek demokratik eylemliklerimizle bunun karşısında duracağız” dedi.