Tedavi edilmedi, görme yetisi gitti

HABER MERKEZİ

Ülkede cezaevindeki hasta tutukluların yaşadığı hak ihlalleri devam ederken “cezaevinde kalamaz” raporu verilen tutukluların tahliyesi gerçekleştirilmiyor. Cezevinde kalan hasta tutukluların kimi yaşamını yitirirken kimi ise ağır sağlık sorunları yaşıyor.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) raporuna göre, cezaevlerinde 335’i ağır en az bin 412 hasta tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, cezaevlerinde 24 Temmuz 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında bin 26 adli ve siyasi tutuklu yaşamını yitirdi.

Cezaevlerinde hasta tutuklular sorunlar yaşamaya devam edilor. Tokat Cezaevi’nde tedavi hakkı engellenen 70 yaşındaki tutsak Ömer Yaman katarakt tedavisi olamadığı için sol gözünün görme yetisini kaybettiğini belirtti. Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutsaklar yaklaşık bir yıldır ağız içi arama dayatmasını kabul etmedikleri için hastaneye götürülmüyor. Tedavi hakları engellenen tutsakların sağlık durumları her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Dayatmayı kabul etmeyen tutsaklara cezaevi idaresi tarafından disiplin cezaları veriliyor.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Tokat Cezaevi’nde tutulan 70 yaşındaki ağır hasta tutsak Ömer Yaman da bu uygulamalardan kaynaklı katarakt tedavisi olamadığı için sol gözünün görme yetisini kaybettiğini belirtti. Yaman, avukatlarıyla yaptığı görüşmede 6 aydır tedavi görmediği için gözünü kaybettiğini, hiç bir şey görmediği aktardı.

Katarakt rahatsızlığının yanı sıra hipertansiyon, göz tansiyonu, idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok hastalığı bulunan Yaman’ın sağlık durumu giderek ağırlaşıyor.