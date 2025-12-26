"Tedavi engellenirse bedelini herkes öder": Yaşam hakkı savunucularından çağrı

Serbest Veteriner Hekimler Derneği ve bir grup yaşam hakkı savunucusu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "İlaç Takip Sistemi"nde yaptığı yeni düzenlemeyle ilgili "Tedaviyi engellediğinizde; hastalıklar büyür, bulaş riski artar, kontrol kaybolur. Bu bedeli de herkes öder. Uyarıyoruz" dedi.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği ve Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "İlaç Takip Sistemi"nde yaptığı yeni düzenlemeyle ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, sistemde yapılan düzenlemeyle sokakta yaşayan hayvanların veteriner muayenehanesinin, poliklinik ve hayvan hastanelerinde muayene, tedavi ve aşı süreçlerinin; hayvanı getiren kişinin kimlik bilgileri üzerinden sisteme kayıt edilmesi şartına bağlanarak fiilen güçleştirdiği belirtildi.

"Bu şart, sokakta yaşa hayvanların tedaviye erişimini daraltacak; 1 Ocak 2026 itibarıyla sahada yaşanacak olumsuzlukları büyütecek ve tedavi hakkının engellenmesine yol açacaktır" denildi.

Açıklama şöyle:

"UYGULAMALAR PEŞ PEŞE GELİYOR"

"Bugün burada Tarım ve Orman Bakanlığı’na sesimizi duyurmak, çok net bir şeyi söylemek için toplandık: Tedavi haktır, engellenemez. Son dönemde, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muameleye dair haberler ve tanıklıklar artıyor. Medyaya yansıyanlar bile endişe vericiyken, sahada çalışan bizler ve yaşam hakkı savunucuları, yaşananların çoğu zaman görünenden daha ağır olduğunu biliyoruz. Öte yandan, hayvanların yaşam hakkını ve birlikte yaşamı zora sokan yeni kararlar ve uygulamalar peş peşe geliyor. 'Barınak' ya da 'doğal yaşam merkezi' adı altında hayvanların uzun süre kapatılması, yuvalandırma süreçlerinin bürokrasiyle zorlaştırılması, beslemeye yönelik kısıtlamalar ve şimdi de tedaviyi fiilen güçleştiren adımlar, sorunu çözmek yerine büyütüyor.

"SOKAKTAKİ HAYVANLARIN TEDAVİYE ERİŞİMİNİ DARALTACAK"

Sokakta yaşayan hayvanların tedaviye erişimini zorlaştıran, kliniklere ulaşmasını fiilen engelleyen, veteriner hekimlerin 'elini bağlayan' her uygulama; hayvanların yaşam hakkını ihlal eder, aynı zamanda toplum sağlığını da riske atar. Bu zorlaştırma bugün somut bir düzenleme ile karşımıza çıkıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi’nde yaptığı yeni uygulama ile sokakta yaşayan hayvanların veteriner muayenehanesi, poliklinik ve hayvan hastanelerinde muayene, tedavi ve aşı süreçleri; hayvanı getiren kişinin kimlik bilgileri üzerinden sisteme kayıt edilmesi şartına bağlanarak fiilen güçleştirilmiştir. Bu şart, sokakta yaşa hayvanların tedaviye erişimini daraltacak; 1 Ocak 2026 itibarıyla sahada yaşanacak olumsuzlukları büyütecek ve tedavi hakkının engellenmesine yol açacaktır"

"Unutulmamalıdır ki, tedavi, sadece 'bir canın iyileşmesi' değildir. Tedavi; kuduz riskinin kontrolü, paraziter hastalıkların önlenmesi, zoonotik hastalıkların zincirinin kırılması, çevre sağlığının korunması demektir" ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle devam edildi:

"BULAŞICI HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIR"

"Tedaviyi engellediğinizde; hastalıklar büyür, bulaş riski artar, kontrol kaybolur. Bu bedeli de herkes öder. Uyarıyoruz: Bizim sokakta yaşayan hayvanlar diye tanımladığımız onların sahipsiz dediği hayvanların kliniklerde tedavi edilmesini zorlaştırmak; aşılama ve parazit mücadelesini aksatır, bulaşıcı hastalık riskini artırır, sahada kontrolü zayıflatır, kayıt dışılığı ve kaosu büyütür. Sorun sokakta yaşayan hayvanlar değil; bilimi yok sayan, hukuku görmezden gelen, koruyucu hekimliği felç eden, tedaviyi 'lüks' gibi gören yaklaşımdır. Unutulmasın: Doğa intikam almaz; ama her müdahaleye bir yanıt verir. Bu yanıt bazen salgınla, bazen krizle, bazen geri dönülmez kayıplarla gelir. Bizim talebimiz basit, anlaşılır ve meşrudur: Yaşatan, koruyan bir yasayı ve hayatın olağan akışına uygun mevzuatları bu ülkede yaşayan tüm canlılar hak etmektedir"

"KORUYUCU HEKİMLİK EKSENİNDE SORUMLULUK ALINMALI"

Açıklamada talepler ise şöyle sıralandı:

"1. Sokakta yaşayan hayvanların veteriner kliniklerinde muayene ve tedaviye erişimi hiçbir şekilde engellenemez.

2. Acil durumda dahi tedaviye başvuruyu zorlaştıran bürokratik süreçler kaldırılmalı; acil müdahale her koşulda güvenceye alınmalıdır.

3. Sokakta yaşayan hayvanların tedavisi, aşılama ve parazit mücadelesi için işleyen, pratik ve sahaya uygun bir sistem kurulmalı; yük, sahada hizmet veren veteriner hekimlerin üzerine yıkılmamalıdır.

4. Belediyeler ve ilgili kurumlar, 'toplama–tecrit–cezalandırma' yerine kısırlaştırma, aşılama, yerinde yaşam ve koruyucu hekimlik ekseninde sorumluluk almalıdır.

5. Veteriner hekimlik inisiyatifi yok sayılmamalı, yaşatmaya çalışan bir meslek grubu baskılanmamalıdır.

6. Sokakta yaşayan hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak adına sorumluluk alan vatandaşlar sistem tarafından cezalandırılmamalıdır.

7. Hayvanların yuvalandırılması özendirilmeli ve kolaylaştırılmalıdır.

"YAŞAM HAKKI SAVUNUCULARI VAZGEÇMEYECEK"

Bugün buradan ilan ediyoruz:Tedaviyi engelleyen her adım, halk sağlığını da engeller. Kim ne derse desin, veteriner hekimler tedavi etmekten, avukatlar hukuku savunmaktan, yaşam hakkı savunucuları yaşatmaktan vazgeçmeyecek, vazgeçmeyeceğiz. Bu yanlış uygu