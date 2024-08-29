Tedavi gördüğü için kira ödeyemedi, evsiz kaldı

Antalya’da kirasını tedavi gördüğü için 3 ay ödeyemeyen tekstil işçisi Sibel Baykara, evden çıkarıldı. Baykara, 15-20 bin TL’den aşağı ev bulamadığı için sokakta kaldığını söyledi. Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde oturan Baykara, 3 ay önce rahatsızlandı ve tedavi sürecinde çalışamayarak 8 bin 750 liralık kirasını ödeyemedi. Ev sahibi, mahkemeye başvurarak evin tahliye sürecini başlattı.

12 gün önce eve gelen icra memurları, eşyaları dışarı çıkartıp evi tamamen boşalttı. 2 çocuğuyla sokakta kalan Baykara, eşyalarını daha önce oturduğu apartmanın bahçesine istifleyip geceleri kanepede uyuyor. Çocuklarını babalarına gönderen Sibel Baykara’ya komşuları destek oluyor.

Tuvalet ihtiyacı için yakındaki caminin tuvaletini kullandığını, komşularının gece başına bir şey gelmemesi için yanında beklediğini anlatan Baykara, “Sokakta yaşıyorum artık” dedi. Diğer yandan boşalan evin kısa süre sonra emlakçı aracılığıyla aylık 15 bin liraya kiraya verildiğini öğrenen Baykara, “Asgari ücrete çalışıp çocuklarıma bakıyordum, şimdi 15-20 binden aşağı ev de yok.” diye konuştu.