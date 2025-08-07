Tedavi hakkı engelleniyor

Haber Merkezi

Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan yazar Murat Türk, cezaevinde yaşanan ihlallere ilişkin Antalya Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) aracılığıyla açıklama yaptı. Cezaevindeki koşullara dikkat çeken Türk, havaların sıcaklığına rağmen koğuşlardaki pervanelerin ellerinden alındığını ifade etti.

24 saat boyunca koğuşlardan çıkarılmadıklarını ve havalandırma hakkının engellendiğini vurgulayan Türk, “Revir hizmetleri durdurulmuş durumda, tedaviye erişim hakkımız engelleniyor. Daha da vahimi, hasta olmalarına rağmen arkadaşlarımız Esat Dalkılıç ve Ömer Deniz için hastane sevkleri resmi olarak kabul edilmesine rağmen, cezaevi yönetimi keyfi biçimde onları hastaneye göndermiyor” dedi.

Cezaevindeki mevcut uygulamaların açık bir şekilde işkenceye vardığını ifade eden Türk, bu durumun aynı zamanda yaşam haklarını da ciddi biçimde tehdit ettiğini dile getirdi. Cezaevindeki hak ihlallerine dair çağrıda bulunan Türk, “Hasta tutsakların tedavi hakkı engellenemez” ifadelerini kullandı.