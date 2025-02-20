‘Tedavi hakkımız engelleniyor’

Haber Merkezi

Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan adli tutukluların, tedavi haklarının engellendiği belirtildi. MA’nın edindiği bilgilere göre, grip salgınının olduğu cezaevinde 39 kişi aynı koğuşta tutuluyor. Tutukluların revire çıkma talepleri ise hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor.

Kadın tutukluların MA’ya ulaştırdığı mesaj şöyle: "Aylardır ne revire ne de hastaneye sevk edilmiyoruz. Kaderimize terk edilmiş durumdayız. Sesimizi duyan yok. Lütfen sesimizi duyurun, hastayız ama tedavi edilmiyoruz.” Konuya dair telefonla aranan cezaevi idaresi ise, iddiaları reddederek, tutukluların sırasına göre revire çıkarıldığını ileri sürdü.