Tedavileri tamamlanan 11 yabani kuş doğaya salındı

Hatay’da çeşitli nedenlerle yaralanan ve tedavi süreçleri tamamlanan 11 yabani kuş, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 peçeli baykuş, 1 kartal, 4 şahin ve 1 kerkenez, Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde sağlıklarına kavuşan yaban kuşlar, doğaya salındı.