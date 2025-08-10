Tedavileri tamamlandı: İztuzu’nda 7 caretta caretta ve 20 yavru kaplumbağa denize bırakıldı

Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), farklı nedenlerle yaralanan 7 caretta carettanın tedavisini tamamladı.

İztuzu Sahili’nde düzenlenen törende, iyileşen kaplumbağalar ile yuvadan çıkan 20 yavru denize bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan kaplumbağalardan “Tuba” ile iki kaplumbağaya uydu takip cihazı yerleştirildi. Tuba, 28 Ağustos 2019’da uydu cihazıyla denize bırakıldığında Türkiye’den Adriyatik’e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası olmuştu.

Marmaris açıklarında 2 ay kalan Tuba, daha sonra Yunanistan’a ulaşarak Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarına kadar yaklaşık 25 bin kilometre yol kat etmişti.

YERLİ UYDU TAKİP CİHAZI KULLANILDI

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaralı kaplumbağaların yeniden denize kavuşmasının popülasyonun devamı için önemli olduğunu vurguladı. Kaska, Plan-S işbirliği ile geliştirilen yerli uydu takip cihazının caretta carettaların hareketlerinin daha etkin şekilde izlenmesini sağladığını belirtti. Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Yıldız ise cihazın ilk testlerinin başarıyla geçtiğini ve bu teknoloji ile deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünün daha iyi anlaşılacağını söyledi.

İZTUZU’NUN ÖNEMİ VURGULANDI

Törene katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, DEKAMER’in Türkiye’deki tek deniz kaplumbağası koruma ve rehabilitasyon merkezi olduğunu hatırlatarak, burada yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Etkinliğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Evren Tezcan, Çevre, Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.