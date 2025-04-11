Tedavisi başlayan Mahir Polat'ın ileri tetkikleri yapılacak

Hakkında verilen ev hapsi kararının ardından 9 Nisan Çarşamba günü Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat'ın hastanedeki tedavisi başladı.

Polat, daha önce anjiyo işleminin de gerçekleştirildiği Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi oluyor.

BirGün'ün edindiği bilgilere göre Mahir Polat, bugün yapılacak ileri tetkikler kapsamında Medicana Ataşehir Hastanesi’nde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında kapsamında gözaltına alınmışt ve 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, 8 Nisan'da sabah saatlerinde sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirilmişti.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmişti.

Polat çarşamba akşamı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilere ev hapsine alınmıştı.