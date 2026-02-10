Tedavülde madeni 10 TL var mı: DMM'den açıklama

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından, ‘10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından, ‘10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.