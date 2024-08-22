Tedbir alınmıyorsa bu kaza değil cinayettir

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1421 Sokak’taki Abdal Musa Parkı’nın da bulunduğu alanda ağaç içerisinden geçen elektrik telleri, bölgedeki yurttaşlarda tedirginlik yaratıyor. Mahallede oturan yurttaşlar elektrik kaçağı veya yangın riski olabileceği gerekçesiyle birçok kuruma başvurmalarına rağmen sonuç alamadığını söyledi.

CİMER’e de başvuru yaptığını aktaran mahallede yaşayan Soner Çetinkaya, "Abdal Musa Parkı ile Özşahinler Sitesi’nin birleştiği köşede elektrik telleri ağaca temas ediyor. Yağışlar sonrasında bu teller elektrik kaçağı dolayısıyla buradan geçecek insanların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturabilecek durumda. Tabii ki yetkili bir ekibin basit bir çalışmasıyla, belki yarım saatlik bir çalışmayla ya teller daha fazla gerdirilerek ya da buradaki direğe o tellerin aktarılıp, buradan o tarafa yönlendirilmesiyle aksaklık giderilebilir ve insanların can ve mal güven sağlanabilir. Bunun için yetkili birimlere bildirimlerde bulundum fakat bir tedbir alınmadı. Artık kim ilgileniyorsa bir an önce gelip, bu sorunu gidermesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan geçen biri için can kaybı yaşandıktan sonra ah vah ya da keşkelerin hiçbir faydası olmayacağını da unutmamamız gerekiyor. Basit bir tedbirle bu aksaklık, bu kaza ihtimali ortadan kaldırılabilir. Eğer bu giderilmiyorsa burada yaşanacak bir ölüm olayı artık kaza değil, cinayet olur" dedi.