Tedbir istedi ölüm geldi

Boşanmak istediği erkek tarafından öldürülen TBMM çalışanı Saliha Ozan Akkaş’ın mahkemeye sunduğu belgelerde 6284 kapsamında koruma talebinde bulunduğu, silah ve ölüm tehditleri aldığı açığa çıktı.

TBMM çalışanı 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Saliha Ozan Akkaş, boşanma aşamasındaki erkek tarafından bıçaklı saldırıya maruz bırakıldı. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Salih Akkaş’ın olayın ardından yaşamına son verdiği öğrenildi.

Boşanmak için birkaç defa harekete geçen Ozan Akkaş’ın Mayıs 2024’te dava dosyası için hazırladığı dilekçede sürekli ve sistematik olarak fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğradığı, fail erkeğin kendini tehdit ettiğini belirttiği açığa çıktı. Dava dilekçesinde evliliğin ilk haftasında fiziksel şiddet gördüğünü belirten kadının dava dosyasına yansıyan ifadelerinde, failin kendisine sürekli olarak "Sana kim bakacak, benden başka kimsen yok" dediği de kayda geçti.

wDava dilekçesinde Ozan Akkaş şu ifadelerle boşanma talebinde bulundu: “Boşanma davası açacağımı söylediğimde ‘evini benzinle yakacağım, ailen olmasa seni her gün döveceğimde başıma bela olursun diye boşamadım’ konuşmaları ve ettiği hakaretler, küfürler söz konusu evliliğin devam ettirilmesinde herhangi bir yarar kalmamış olduğu için boşanmama karar verilmesini Mahkemeden talep etme zarureti hasıl olmuştur.”

Dava dosyasına eklenen fotoğraflarda fail Akkaş’ın kendisini silah fotoğrafları gönderdiğini belirten Saliha Ozan Akkaş’ın 6284 kapsamında önleyici tedbir alınmasını talep ettiği öğrenildi. Mahkeme dosyasına sunulan mesajlaşmalara ait ekran görüntülerinde Salih Akkaş’ın kendisine “Senin peşinden ölene kadar koşacağım, hadi çık işin içinden çıkabilirsen” dediği de görüldü.

∗∗∗

HER GÜN BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, temmuz ayında katledilen kadınlarla ilgili rapor hazırladı. Verilere göre, geçen ay 30 kadın katledildi 8 kadın şüpheli şekilde öldü. Yılın başından bu yana derlenen verilerde ise 172 kadının erkekler tarafından katledildiği 55 kadının ise şüpheli şekilde öldüğü görüldü.

Yılın ilk 7 ayında öldürülen kadınların medeni hali şöyle: