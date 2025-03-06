Tedbirsizlik tehlikeye yol açıyor: Dersim'de yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
Dersim-Pülümür kara yolunda sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Geçtiğimiz yıl yaşanan benzer bir olay 2 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen tedbirlerin alınmadığı bölgede yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Dersim'de yamaçtan kopan kaya parçaları tedbirsizlik nedeniyle tehlikeye yol açıyor.
Dersim-Pülümür kara yolunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
Bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yolda, ekipler önlem aldı.
Bölge halkı, kaya düşmelerinin sık yaşandığını ifade ederek tedbir alınmasını istedi.
Pülümür kara yolunda geçen yıl 2 kişi, Ovacık kara yolunda ise 1 kişi kopan kayaların araçlara isabeti sonucu hayatını kaybetmişti.