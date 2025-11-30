Tedesco futbol felsefesini anlattı: “Topsuz oyunda heavy metal, top bizdeyken samba"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, The Athletic'ten Tom Burrows'un sorularını yanıtladı. Genç antrenör kulübün başarıya aç olduğnu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız ve kulübün 11 yıldır lig şampiyonluğu yoksa, dev bir taraftar kitlesi nedeniyle herkes başarıya aç olur. Bunu günlük hayatınızda bile hissedersiniz; çünkü nereye giderseniz gidin, mutlaka bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılaşırsınız. Evimizde oynadığımız her maçın yolculuğunda bile bu elektriği hissediyorum.”

40 yaşındaki teknik adam, göreve geldikten iki hafta sonra yapılan başkanlık seçimlerinin kulüpte gergin bir atmosfer yarattığını belirtti. Tedesco, “Hava gerçekten olumsuzdu. Hem teknik direktör değişimi hem de seçim süreci herkesi stres altına soktu. Seçimin yapıldığı gün maçımız da vardı. Bu nedenle süreç kolay değildi. Ancak artık her şey sakinleşti, ritmimizi bulduk ve iyi bir takıma sahibiz” dedi.

Mourinho döneminde sık sık gündeme gelen hakem tartışmalarına da değinen Tedesco, Türkiye’deki hakemleri olumlu değerlendirdi: “Şu ana kadar hakemlik hiçbir maçımızda sorun olmadı. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bir olay üzerinden herkesi aynı kategoriye koymak doğru değil” açıklamasını yaptı.

Tedesco, oyun felsefesini de net şekilde ortaya koydu. Topsuz oyunda agresif ve önde baskıyı tercih ettiğini belirten genç teknik adam, hücumda ise yaratıcı ve baskın bir oyun istediğini söyledi. “Topsuz oyunda yüksek presi seviyorum, çünkü topu istiyoruz. Topa sahip olduğumuzda oyunu kontrol etmek ve pozisyon üretmek istiyoruz. Topsuz oyunda biraz ‘heavy metal’, top bizdeyken ise biraz ‘samba’ diyebilirim” dedi.

İtalyan teknik adam, Türkiye’ye uyum sürecinin de kolay olmadığını belirtti. Fenerbahçe’nin göreve geldiği dönemde büyük bir bahis soruşturmasıyla gündemde olduğunu hatırlatan Tedesco, “Bir anda yeni bir ülke, yeni bir lig, üstelik tüm futbolu etkileyen büyük bir soruşturma… Bunlara çok hızlı adapte olmam gerekti” ifadelerini kullandı.

DERBİ ÖNCESİ HEDEF ZİRVEYE ÇIKMAK

Türkiye’de yalnız yaşayan Tedesco, ailesinin Stuttgart’ta olduğunu ve bunun zorluklarını hissettiğini söyledi: “Başlangıç her zaman zordur ama zamanla alışıyorsunuz. Milli aralarda ailemi görmeye çalışıyorum. Güçlü bir aile desteğine sahip olmak önemli” dedi.

Fenerbahçe, Pazartesi günü oynanacak derbide Galatasaray’ı geçmesi halinde liderliğe yükselecek. Tedesco, derbinin önemine dikkat çekerek, “Taraftarın ne istediğini biliyoruz. O gün kazanırsak, bundan sonra İstanbul sokaklarında samba yapacak olan onlar olacak” ifadelerini kullandı.