Tedesco iyileşti, Samsunspor maçında Fenerbahçe'nin başında olması bekleniyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında takımının Nottingham Forest ile deplasmanda oynadığı maçta hastalanan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, Samsunspor maçında takımının başında olması bekleniyor.

Tedesco, hastalığı nedeniyle Fenerbahçe'nin ligdeki Antalyaspor ve kupadaki Gaziantepspor maçlarında kulübedeki yerini alamamıştı.

Tedesco'nun tedavi ve istirahat döneminin ardından yarın Samandıra Tesisleri'ne gelerek çalışmaya başlayacağı bildirildi.

Sarı lacivertli takımın hocasının durumunun daha iyi olduğu ve Samsunspor'la pazar günü oynanacak lig maçında da takımının başında yer alacağı ifade edildi.

Yönetici Ertan Torunoğulları da Tedesco'nun pazar günü Samsunspor karşısında kulübeye döneceğini açıkladı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, 8 Mart Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.