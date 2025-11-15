Tedesco neşteri vurdu: Fenerbahçe’de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe’de hareketlilik giderek arttı. Sarı-lacivertliler bir yandan takıma nokta takviyeler için görüşmeler yürütürken diğer taraftan da kadroyu ciddi şekilde boşaltmaya hazırlanıyor. Milliyet’te yer alan haberlere göre teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporuyla birlikte tam 8 futbolcu gönderilecekler listesine alındı.

EN-NESYRİ VE SZYMANSKİ SATIŞ LİSTESİNDE

Yönetimin öncelikli planı performans nedeniyle eleştirilen iki yıldızdan gelir elde etmek. Sebastian Szymanski için Almanya’dan ciddi bir talip olduğu belirtiliyor. Youssef En-Nesyri için ise özellikle Arap kulüplerinin devrede olduğu iddia edildi. Her iki oyuncunun da iyi bir bonservisle gönderilmesi durumunda Fenerbahçe, hem maaş yükünü hafifletecek hem de hedeflediği yeni transferleri gerçekleştirmek için finansal alan açacak.

Teknik direktör Tedesco, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için net konuştu: “Yeni bir gelişme yok. Yeni karar olursa kulüp açıklar. Benim için gündemde bir konu değil.” Bu sözler, iki futbolcunun Tedesco’nun planlarında kesinlikle yer almadığını ve devre arasında gönderilecekler listesinin başında olduklarını bir kez daha gösterdi. Ayrılması gündemde olan diğer oyuncular: Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş.

Sarı-lacivertlilerin bu operasyonla birlikte hem yabancı kontenjanını hem de maaş bütçesini rahatlatması ve ocak ayında güçlü bir transfer hamlesi yapması bekleniyor.