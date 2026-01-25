Tedesco'nun Göztepe planı belli oldu

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Göztepe’yi sahasında konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, kritik maç öncesinde oyun planını büyük ölçüde belirledi.

PRES VE ŞUT VURGUSU

İtalyan teknik adam, Göztepe savunmasının önemli isimleri Bokele ve Heliton’un cezalı olmasını avantaja çevirmeyi hedefliyor. Rakibin savunma hattındaki eksikleri değerlendirmek isteyen Tedesco, oyuncularına önde baskı ve sık şut talimatı verdi.

Göztepe’nin ligin en az gol yiyen takımı olduğuna dikkat çeken Tedesco’nun, bu istatistiğe rağmen eksik savunma hattını zorlamayı planladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, maç boyunca rakip kaleyi baskı altında tutarak hücum varyasyonlarını ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

TALİSCA İLK 11’E DÖNÜYOR

Aston Villa maçına yedek başlayan Anderson Talisca’nın, yüksek şut tehdidi nedeniyle Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Duran ise karşılaşmanın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kulübede hazır tutulacak.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Guendouzi ile Musaba, statü gereği Avrupa Ligi’nde forma giyememişti. Tedesco’nun, Göztepe maçı öncesinde bu iki oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

İtalyan çalıştırıcının, Guendouzi’nin hücuma verdiği katkıyı artırmayı, Musaba’nın ise süratini kullanarak rakip savunmayı yıpratmasını istediği belirtildi. Yüksek tempoya alışkın olan iki oyuncunun da karşılaşmada önemli roller üstlenmesi bekleniyor.