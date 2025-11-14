Tedesco, Sadettin Saran'la yaptığı görüşmeyi anlattı

Gazeteci Ufuk Kaan Karacan Fenerbahçe Teknik Direkötrü Domenico Tedesco'yla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Tedesco dün birçok spor muhabiriyle bir araya geldi. Görüşmeye katılan gazetecilerden olan Karacan Tedesco'nun söylediklerini açıkladı.

"BEN BAHANE ARAMAM"

"Ben bahane aramam" diyen Tedesco "Kaybedersek benim hatamdır. Başkan göreve geldikten sonra bana güven verdi. Ben de futbolcularla görüştüm. 'Sakin olun işinize odaklanın' dedim. Onlar da dediğimi yaptılar" diye konuştu.

ANTRENMAN TARTIŞMASI

Mourinho'nun sezon başı antrenman yaptırmadığı iddialarına ilişkin de konuşan Tedesco "Sezon başını bilmiyorum. Ben kendi geçmiş datalarımı biliyorum. Geldiğimde bayağı fark vardı. Zagreb maçından sonra planladık. 15 oyuncu belirledik. Planımızı da maç oynayarak güçlenmeye odakladık. Bunu da yaptık" dedi.

Karacan bazı futbolculara ilişkin Tedesco'nun yorumlarını anlattı.

Nesyri: Makine gibi baskı yapıyor. Kontra baskı yapıyor. 6 tane gol attı. Arkaya kouşuları çok iyi. Jhon Duran tam sağlığına kavuştuğunda çift forvet düşünebiliriz.

Jhon Duran: Sağlıklı olmasına henüz var. Önce 50-55 dakikayı zorlayacağız. Rİze maçında durumuna bakacağız.

Archie Brown: Kanat bekti. Oyun kurarken önde olmak rahat ettiriyor. Biz de öyle kullandık ama kontra atak yedik. Bundan dolayı biraz tedbirli oynamasını istedik. Haliye hücum gücünü aldık biraz.

Nene: Daha fazla arkaya koşu yapması lazım. Oyun kurduğumuz zaman genişlik vermesi gerekiyor. İyi bir iş çıkarıyor.