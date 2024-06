Tedik Antalya’da anıldı

Haber Merkezi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 yılında IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren EMEP GYK Üyesi Korkmaz Tedik, 41. yaş gününde Antalya’da anıldı.

Evrensel’in haberine göre etkinlikte konuşan Tedik’in annesi Zöhre Tedik katliamda hayatını kaybeden 103 kişiye seslenerek şunları söyledi:

“Hepiniz bilin burada olmayan binlerce insan sizi her mitingte her eylemde her grevde anıyor. 10 Ekim var bu ülkede, barışı tesis etmek için mücadele edenler var. Ülkenin emekçileri gençleri 10 Ekim’i anıp mücadelesini veriyor.”