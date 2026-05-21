Mayıs ayında resmî tatillerde çalışan işçiler için maaşlara yansıyacak ek ödeme merak konusu oldu. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı mesaisiyle birlikte çalışanlar için toplam 6,5 günlük ilave ücret hakkı doğarken, “tediye ne demek?” sorusu da maaş ve mesai gündeminde öne çıktı.

TEDİYE NE DEMEK? Tediye, en basit anlamıyla ödeme yapılması veya bir ücretin çalışana ödenmesi anlamına gelir. İş hayatında tediye kelimesi çoğunlukla maaş, ücret, ikramiye, ek ödeme ya da mesai karşılığı yapılan ödemeler için kullanılır. Bu nedenle resmî tatil mesaisi, fazla çalışma ücreti ve maaşa eklenen ilave tutarlar da çalışan açısından bir tediye konusu olarak değerlendirilebilir.

MAYIS AYINDA RESMÎ TATİL MESAİSİ MAAŞLARI ARTIRACAK İş Kanunu’na göre resmî tatillerde çalışan işçilere çift yevmiye ödeniyor. Mayıs ayında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın arefe dahil 4,5 günlük süresi birlikte değerlendirildiğinde toplam 6,5 günlük ek mesai hakkı ortaya çıkıyor. Bu hesaplama, özellikle resmî tatillerde çalışan işçiler için mayıs maaşlarında dikkat çeken bir artış anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN EK ÖDEME NE KADAR? Asgari ücretli bir çalışanın günlük brüt ücreti yaklaşık 1.101 lira, net ücreti ise 935,85 lira olarak hesaplanıyor. Kurban Bayramı’nda çalışan bir asgari ücretli, 4,5 günlük mesai karşılığında yaklaşık 4 bin 211 lira net ek gelir elde edecek. Mayıs ayındaki tüm resmî tatillerde çalışan asgari ücretli için toplam ek ödeme yaklaşık 6 bin 100 lira net olacak.

MAAŞA GÖRE RESMÎ TATİL MESAİSİ NE KADAR OLACAK? Resmî tatil mesaisi, çalışanın maaşına göre değişiyor. Net maaş yükseldikçe 6,5 günlük ilave mesai karşılığı alınacak ödeme de artıyor. Net Maaş 6,5 Günlük Ek Mesai Ücreti Asgari ücret Yaklaşık 6 bin 100 TL net 40 bin TL Yaklaşık 8 bin 666 TL 50 bin TL Yaklaşık 10 bin 833 TL 60 bin TL Yaklaşık 13 bin TL

ÇİFTE YEVMİYE NE ANLAMA GELİYOR? Çifte yevmiye, resmî tatilde çalışan işçiye o gün için normal ücretinin yanında ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi anlamına gelir. Böylece çalışan, tatil gününde çalıştığında maaşına ek ödeme alır. Mayıs ayındaki resmî tatil yoğunluğu nedeniyle bu ek ödeme, özellikle tüm tatil günlerinde çalışanlar için maaşta belirgin bir artış yaratacak.