Tedricen, tedrici ve tedrici olarak ne demek? TDK Sözlük anlamları, kökenleri ve kullanımları

Tedricen, tedrici ve tedrici olarak kelimeleri, Türkçe’de sıklıkla kullanılan ve genellikle bir sürecin kademeli olarak ilerlediğini ifade eden kelimelerdir. Bu makalede, "tedricen anlamı nedir", "tedrici nedir TDK" ve "tedrici olarak nasıl kullanılır" gibi sık sorulan soruların cevaplarını bulabileceksiniz.

TEDRİCEN NE DEMEK?

TDK Sözlük Anlamı: Tedricen kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre "derece derece, yavaş yavaş, aşamalı olarak" anlamına gelir. Günlük hayatta bir olayın hızlı değil, zamanla geliştiğini ifade etmek için kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

Tedricen artan iş yükü, çalışanların motivasyonunu etkiledi.

Eğitim sisteminde yapılan yenilikler tedricen uygulamaya konuluyor.

"Tedricen anlamı nedir" sorusunun yanıtı, bu gibi aşamalı süreçleri ifade etmesidir.

TEDRİCİ NE DEMEK?

TDK Sözlük Anlamı: Tedrici kelimesi, "aşamalı, kademeli" anlamına gelir. Daha çok sıfat olarak kullanılır ve süreçlerin planlı bir şekilde ilerlediğini anlatır.

Kullanım Örnekleri:

Tedrici bir değişim stratejisi benimsemek, uzun vadede daha etkili olabilir.

Hastanın iyileşme süreci tedrici bir şekilde devam ediyor.

İnsanlar genellikle "Tedrici nedir TDK" sorusunu sorarak bu kelimenin resmi anlamını öğrenmek ister.

TEDRİCİ OLARAK NE DEMEK?

TDK Sözlük Anlamı: Tedrici olarak, "aşamalı bir şekilde" anlamına gelir. Bir olayın veya sürecin adım adım gerçekleştiğini belirtir.

Kullanım Örnekleri:

Projenin detayları tedrici olarak açıklanacak.

Toplumun alışkanlıkları tedrici olarak değiştirilmeye çalışılıyor.

"Tedrici olarak nasıl kullanılır?" sorusunun cevabı, bu gibi cümlelerle açıklanabilir.

TEDRİCEN, TEDRİCİ VE TEDRİCİ OLARAK KELİMELERİNİN KÖKENİ

Bu kelimeler Arapça kökenlidir. "Tedric" kelimesinden türeyen bu ifadeler, Osmanlı Türkçesi döneminden bu yana Türkçe’de kullanılmaktadır. Özellikle resmi yazışmalarda ve bilimsel metinlerde tercih edilir.

KULLANIM ALANLARI VE GÜNLÜK HAYATTA ÖRNEKLER

Tedricen, tedrici ve tedrici olarak kelimeleri daha çok resmi yazışmalarda, akademik makalelerde ve politika belgelerinde kullanılır.

Örneğin: