Tefrik edilmişti: CHP'li 6 belediye başkanının tutukluluğuna devam kararı verildi

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başta olmak üzere CHP'li Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş" ya da "Beşiktaş Soruşturması" olarak bilinen dosyada bugün akşam saatlerinde bir tutukluluk incelemesi yapıldı. Avukat Hüseyin Ersöz, geçen hafta cuma günü söz konusu dosyada tefrik (ayırma) kararı verildiğini duyurmuştu.

Bugün tefrik edilen o dosyada tutukluluk incelemeleri yapıldığını söyleyen Ersöz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini kaydetti. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersöz, şunları aktardı:

“Bu uygulama, 'iddianame Mahkemeye gönderilmeden hemen önce', iddianame değerlendirme kararı verilmesi ve tensip zaptı düzenlenmesi için Mahkemeye zaman kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen son tutukluluk incelemesi olarak da nitelendirilebilir.”

"PM ÜYESİ AYDÖNER VE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI BEHÇETEPE BU İDDİANAMEDE YER ALMAYABİLİR"

Ayrıca Ersöz, tutukluluk incelemesinde yer almayan Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe isimlerine dikkat çekerek, yakın zamanda mahkemeye sunulması planlanan iddianamede yer almayabileceklerini kaydetti. Ersöz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

“Tutukluluk Halinin Devamı Kararında isimleri geçen kişiler, diğer tutuksuz yargılananlarla birlikte büyük olaslıkla ‘iddianamede yeralacaklar’ olacak.

Ana dosyada (2024/236201) tutuklu bulunan Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Behçetepe ise tutukluluk incelemesinde yer almadı. Eğer başka bir Mahkeme tarafından yapılan bir tutukluluk incelemesi yoksa, bu isimlerin iddianame dışında kalabileceği anlamı taşıyabilir.”