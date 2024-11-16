Teğmen Ebru Eroğlu'na 'ihraç talebi' tebliğ edildi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

TELE 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, diplomasını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu’na ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edildi. Eroğlu’yla birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükseldi.

Teğmenler, "Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak" olarak düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 20’inci maddesinin C fıkrasından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.