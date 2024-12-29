Teğmen Ebru Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından toplanarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları ve kılıçlarını kaldırarak yemin ettikleri gerekçesiyle 'TSK'dan ihraç' cezası talebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na teğmenlerden Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı.

TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu savunmasında yaşananları şöyle anlattı:

"TSK'da gelenek haline gelen kılıç çatmak için devre arkadaşlarımın toplandığını gördüm. Bu esnada ailemle mezuniyetimi kutlarken oraya koşanlarla beraber ben de bu gurur verici ana katılmak istedim. Koşarak arkadaşlarımın arasına geldim. Öncelikle ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ diye birçok defa bağırdık, daha sonra devamında gelenek haline geldiği üzere kılıçlarımızı çattık, o anın verdiği heyecan ve gururla devre birincisi olarak resmi tören bittiği için ailelerimizin de bulunduğu sahanın içinde ve çevremizde olduğu halde en son 2022 yılında okunan subay andını ben söyleyip devre arkadaşlarım tekrar ederek okuduk.

"ANİDEN GELİŞEN, PLANSIZ BİR KUTLAMADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bize verilen emir söz konusu andın resmi törende okunmamasına yönelikti ve ben de bu emri yerine getirdim" diyen Eroğlu şöyle devam etti: "Tören sonrası ailelerle mezuniyetimizi kutlarken kendiliğinden, aniden gelişen ve plansız bir şekilde heyecan ve mutluluk ile orada bulunan devre arkadaşlarımla yaptığımız bir kutlamadan başka bir şey değildir. 2023 yılında da 3'üncü sınıf Harbiyeli olarak görevli olduğum diploma ve mezuniyet töreninde resmi, safhanın bitme protokolün ayrılmasından sonra mezun olan Teğmenlerin çatarak ‘Atatürk Gençleriyiz' marşını okuduklarına şahit oldum. O dönem bu olay sosyal medyada yer almadığı için çok fazla gündem olmadı. Ben de kılıç çatıma olayının yasak olmayacağını değerlendirdim. Devre birincisi olduğum için bu andı okudum."

Kendilerine, "Neden yaptınız, amacınız neydi?" diye soran Kara Harp Okulu komutanlarına, bir amaçlarının olmadığını söylediğini aktaran Eroğlu, "Olayların üzerinden, hatırladığım kadarıyla, 4-5 gün geçmesine müteakip bu yapılan konuşmanın ve kendi cevabımın haberlerde yer aldığımı gördüm. Olayın üzerinden belli bir zaman geçmesine rağmen bu konuşmanın yeniden haberlerde yayımlanmasını mantıklı bulmuyorum. Bu konuşmaları hiçbir şekilde ben kendim bir haber sayfasına vermedim. Zaten böyle bir girişimin süreç boyunca bana zarar vereceğinin farkındaydım" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEN YÜRÜYEN VE HARBİYELİ RUHU TAŞIYAN SUBAYLARIZ"

Savunmasında, kendisini 5 yıl boyunca yetiştiren kuruma ihanet edecek biri olmadığını vurgulayan Eroğlu şunları söyledi: "Atatürk'ün izinden yürüyen ve Harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Başka nasıl olabilirdik ki? Bunun arkasında herhangi birini aramak, bir organizasyon olduğunu düşünmek, bizim gibi iyi yetişmiş, aydın, ülkenin geleceği hakkında güzel fikirleri olan ve mesleğe gururla başlayan başarılı subayları üzmektedir. Süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse ben kesinlikle o grubun dışında olmak istemiyorum."