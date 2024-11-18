Teğmen Erdoğlu'na cinsel saldırı tehdidinde bulunan şahısla ilgili takipsizlik kararı kaldırıldı

Kara Harp Okulu mezuniyetindeki kılıçlı yemin nedeniyle disipline sevk edilen Teğmen Ebru Eroğlu'na cinsel saldırı tehdidinde bulunan kişi hakkında takipsizlik kararı gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan ve kılıç çıkararak geleneksel yemini okuyan mezun teğmenler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu'na sosyal medyadan cinsel saldırı tehdidinde bulunulduğunu yazdı. Terkoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; söz konusu şahıs, “Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist k... ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna" dedi. Eroğlu söz konusu kişiyi savcılığa şikâyet etti. Ancak savcılık bu tehditte suç unsuru görmedi, 21 Ekim’de kovuşturmaya yer yok kararı verdi.

Terkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı'nın Teğmen Eroğlu'na cinsel saldırı tedidinde bulunulmasına verilen tekipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı.

Terkoğlu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazımda Teğmen Ebru Eroğlu’na edilen tecavüz içerikli küfür hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği kovuşturmaya yer yok kararını gündeme getirmiştim.

Savcının verdiği karar, her görüşten yurttaşta tepkiye neden oldu.

Az önce Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüm…

Bu yanlış kararın an itibariyle düzeltildiği, kovuşturmaya yer yok kararının kaldırıldığı bilgisini verdiler.

Hem gazetecilik hem hukuk adına bu olumlu gelişmeyi duyurmuş olayım.

Adalet uğruna elini taşın altına koyan herkesin bahtı açık olsun"