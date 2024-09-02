"Teğmenler hakkında tahkikat başlatıldı" iddiasına MSB'den yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kılıç çekip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yemin eden teğmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada teğmenlerin sosyal medya paylaşımları sebebiyle haklarında tahkikat başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos'ta yapılmış olup, mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir."