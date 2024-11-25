Teğmenler krizi: YDK toplantısı ne zaman olacak?

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıç çatmalarına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da (bugün) toplanacağı belirtilmişti.

Haklarında ihraç istenen teğmenlerin dosyaları YDK'de ele alınacak ve kurul teğmenler için son kararı verecek.

ANKA'nın aktardığına göre, kurul bugün toplanmadı ve kısa süre içinde de toplanmayacak.

İhracı istenen 5 teğmenin dosyalarının bugün görüşülmeyeceği, dosyaların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmesinden sonra YDK'nin önümüzdeki günlerde bir çalışma takvimi belirleyeceği belirtildi.

YDK’nin üç hafta içinde toplanması bekleniyor.

TEĞMENLER NE DEDİ?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturma sürecinde aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.