Teğmenler soruşturmasında kritik gün: MSB'den açıklama

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezasıyla YDK'ye sevk edilen teğmenler ve avukatları bugün savunma yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 107 şahıs yakalanmış, 2 bin 695 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 215, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 634 olmuştur. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir" bilgisini paylaştı.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Suriye’de yeni yönetim ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Aktürk, şunları söyledi:

"Kalıcı güvenliğin tesisi için desteğimizi dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyor, sınırlarımıza ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Bu vesileyle, 20 Ocak 2018’de, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başlayan, güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayan, hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 7’nci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

İSRAİL-HAMAS ATEŞKESİ

Aktürk, Gazze’de varılan ateşkese ilişkin ise, "Bir yılı aşkın süredir Orta Doğu’da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze’de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, iki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

Aktürk ayrıca, 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını kaydetti.

YDK BUGÜN SAAT 14'TE TOPLANACAK

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK’dan ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerle ilgili soru üzerine, "Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00’da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır" yanıtını verdi.

SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMİNİN ANKARA ZİYARETİ

Suriye'de yeni yönetime ait Bakanların dün Ankara’ya yaptığı ziyarette hangi konuların ele alındığının sorulması üzerine MSB kaynakları, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak.''