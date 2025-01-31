Teğmenlerin ihraç edilmesinin ardından Özgür Özel: "Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür"

30 Ağustos töreninde kılıç çekip yemin eden 5 teğmen hakkında ihraç kararı çıktı. MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından ihraç kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"ATATÜRKÇÜ KOMUTANLAR DARBEYE GEÇİT VERMEDİ"

"İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir. Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız.

İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.



Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 31, 2025

"BU YANLIİA ORTAK OLAN KİM VARSA DA ONLARDAN BU KARARIN HESABINI SORACAĞIZ"

Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi: İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız. Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız."