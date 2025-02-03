Teğmenlerin ihracına dört üye karşı çıkmış

Politika Servisi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan, 5 teğmenin TSK'den ihracına karar vermesinin yankıları sürüyor. Kararın yargı eliyle iktidar tarafından gerçekleştirildiği değerlendirmeleri artarken 5 teğmen ile 3 komutanının ihraç edilmesi kararının detayları belli oldu. Nefes'in haberine göre, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi “ihraç” yönünde oy kullanırken 4 üye ise karara karşı çıktı.

Teğmenlerin 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.

Öte yandan teğmenlerin ihracına yönelik tepkiler sürerken Saray’ın Danışmanı Mehmet Uçum da teğmenleri hedef aldı. Uçum, ihraçların gerekçesinin disiplinsizlik olduğunu öne sürdü."Bazı siyasiler, siyasi analistler, yorumcular ve medyacılar dahil belli kesimler bu ihraç işlemini; geleceğe etkisi, milli ordu-millet ilişkisi, ordu-siyaset ilişkisi gibi kendilerine cazip gelen büyük konular (!) üzerinden tartışmaya meyilliler. Buna yeltenenler ciddi yanlış yapar, hatta niyetleri öyle olmasa bile kışkırtıcı durumuna düşer" ifadelerini kullandı.