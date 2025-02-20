Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekliliğini istemişti: MSB'den açıklama

Kara Harp Okulu mezuniyetindeki ihraç kararına karşı çıkarak emekliliğini isteyen Korgeneral Tevfik Algan ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Güncel
  • 20.02.2025 14:27
  • Giriş: 20.02.2025 14:27
  • Güncelleme: 20.02.2025 14:38
Kaynak: Haber Merkezi
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekliliğini istemişti: MSB'den açıklama

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan, aralarında Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen TSK'den ihraç edilmişti.

Teğmenlerin ihracına karşı çıkarak karara şerh düşen Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediği öğrenildi. Algan, dün emeklilik dilekçesi verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."

Teğmenlerle ilgili ihraç kararının detayı ortaya çıktı: 4 üye karşı çıktı
BirGün'e Abone Ol