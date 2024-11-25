Teğmenlerin kılıçlı yemini: Disiplin süreci başladı

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıç çatmalarına ilişkin başlatılan soruşturma gündemdeki yerini korurken, Yüksek Disiplin Kurulu süreci de bugün başladı.

NTV'nin haberine göre; Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

PERSONELİN DOSYASI KURUL'DA

Yeni mezun teğmenlerin de aralarında bulunduğu 8 personelin dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak.

Kurula sevk edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'den (TSK) ihracı istenen personelin yeniden yazılı ya da sözlü savunma yapması bekleniyor.

Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarını tamamladıktan sonra alınan kararlar Milli Savunma Bakanı'nın (MSB) onayı ile yürürlüğe girecek.

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NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturma sürecinde aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.