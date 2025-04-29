Teğmenlerin tazminatını CHP ödeyecek

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Edirne’deki parti binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve CHP’liler katıldı.

Bağcıoğlu, basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen 9 teğmenin, eğitim öğrenim giderleri için ödemesi gereken tazminatlarının CHP’li milletvekilleri tarafından karşılanacağını söyledi.

Tazminatlarını ödeme konusunda CHP’den destek gelmeyeceği yönündeki algının doğru olmadığını ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti: "Bir teğmenimiz hariç babası kendisi ödemek istediği için, diğer tüm teğmenlerin ödeme emirleri tamamlandıktan sonra bu tazminatları, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz tarafından ödenecektir."