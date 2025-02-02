Teğmenlerle ilgili ihraç kararının detayı ortaya çıktı: 4 üye karşı çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan, aralarında Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmenin TSK'den ihracına karar verdi.

5 teğmen ile 3 komutanının ihraç edilmesi kararının detayları belli oldu. Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi “ihraç” yönünde oy kullanırken 4 üye ise karara karşı çıktı.

Teğmenlerin 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.

GÖZLER YARGITAY’DA

Teğmenlerin avukatlarından Namık Öztürk, bazı komutanların soruşturma sürecinde kanaatlerini değiştirmeleri için zorladıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda dosyadan evrak çıkarıldığı, dosya ikinci defa Kara Kuvvetleri EDOK komutanlığına geldiğinde birtakım amirlerin ilk kanaat ve tekliflerinin dosyada yer almadığı, dosyada bu amirlerin yeniden düzenledikleri kanaat ve tekliflerin bulunduğunun ve bu suretiyle dosyanın muhteviyatının değiştirildiği iddia edilmişti.

Şikayet edilenler arasında general rütbesinde personelin de bulunduğunu ifade eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu nedenle soruşturma izni verme yetkisinin Milli Savunma Bakanında olduğunu kaydetti. Başsavcılık, “görevsizlik” kararı vererek soruşturma dosyasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.