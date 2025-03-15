Tehdit altındaki İran’a Rusya ve Çin’den destek

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ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer müzakereler için baskıyı artırdığı İran’a Çin ve Rusya’dan destek geldi. Pekin’de bir araya gelen üç ülkenin üst düzey diplomatları, “tüm yaptırımların kaldırılması ve güç kullanma tehdidinden vazgeçilmesi” gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi ile bir araya geldi. Toplantı sonrası Çin ve Rusya’nın ortak açıklamasını okuyan Ma, Tahran’ın nükleer programını nükleer silah üretmek için değil, barışçıl amaçlarla geliştirdiğini ve buna “saygı duyulması” gerektiğini söyledi.

2018’deki ilk başkanlık döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen Trump, geçen hafta İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e nükleer müzakereleri öneren bir mektup gönderdiğini söyledi ve “İran’la başa çıkmanın iki yolu var; askeri olarak ya da bir anlaşma yaparak” demişti. Trump’ı “zorbalıkla” suçlayan Tahran ise “Trump’ın tehditlerine boyun eğmeyeceğini” açıklarken bu şartlarda müzakereleri reddetmişti.