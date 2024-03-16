Tehdit dilini sürdürüyor: Erdoğan'dan 31 Mart mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da konuştu. Yerel seçimlere vurgu yapan Erdoğan, "31 Mart milli irade bayramı olacak" dedi. Hizmet tehdidini Erzurum'da da sürdüren Erdoğan, "Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizden güçlü bir destek bekliyoruz" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için oy isteyen Erdoğan, 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek istediklerini söyledi.

Yerel seçim öncesi birçok kentte yinelediği 'hizmet tehdidi'ni Erzurum'da da sürdüren Erdoğan, "Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizden güçlü bir destek bekliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her hanım kardeşimizin bir Nene Hatun yüreği taşıyan Erzurum için ne desek azdır. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 67, Cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oranında verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş yine farkını, vefasını, sevdasını gösterdi.

Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın girip kapısı Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptıklarına karşı canını dişine takan Erzurumlunun hikayesi birer destan olarak anlatılacaktır.

31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için çok çalışacağız, daha fazla koşturacağız.

Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve siyaset hizmetiyle gösterdik. Erzurum'a 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Erzurum depreme dayanıklı olacak. Bunun için bakanlıklarımızı harekete geçirdik.

Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizden güçlü bir destek bekliyoruz."