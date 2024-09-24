Tehdit eden serbest kaldı, tepkiye ceza

Haber Merkezi

Doğasını savunurken katledilen Reşit Kibar’ın öldürüldüğü anda orada bulunan iş makinelerinin operatörleri Recep Bamya ve Süleyman Bamya, Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar’ın evinin önünden geçerken aileyi tehdit etmesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldılar.

Recep Bamya ve Süleyman Bamya evdekileri “Sizi burada yaşatmayacağız, bu köyü sileceğiz, hepinizi yakacağız” diyerek tehdit ederken tartışmaya tepki gösteren Ömürcan Topal ve Yasin Topal gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar bugün mahkemeye çıkartılacak.