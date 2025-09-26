Tehdit edilen kadın isyan etti: İlla ölmeli miyim?

Haber Merkezi

İstanbul’da bir erkek iki sene önce boşandığı kadının evinin önüne bıçakla giderek tehdit etti. Erkek gözaltına alındı, tehdit edilen kadın ise “Benim bundan kurtulmam için illa ölmem mi gerekiyor” diyerek isyan etti. Olay Gaziosmanpaşa’da yaşandı. H.Ç. adlı erkek, elindeki bıçakla 2022 yılında boşandığı 39 yaşındaki Remziye Ceylan'ın evinin önüne giderek tehdit etti. Ceylan’ın durumu polise bildirmesiyle adrese giden ekipler H.Ç.’yi gözaltına aldı.

Ceylan, birçok kez tehdide maruz bırakıldığını söyleyerek yaşadıklarına tepki gösterdi. Yetkililere seslenen Ceylan “Son yaşanan olayda da çocuğum okula giderken önünü kesmiş bıçak zoruyla çağırmış 'Anneni ikna et, bir şeyler yapsın' demiş. Çocuğumdan 3 saat sonra kapının önüne geliyor. Benimle konuşmak istediğini söylüyor elinde bıçakla. Bende kabul etmediğimi söyledim. 'Gelmezsen kendimi öldüreceğim' dedi. Bende o sırada polisi aradım. Daha çok öfkelenerek kendine zarar vermeye başladı. Polisler benden onunla konuşmamı onu ikna etmemi istedi. Buna daha çok hırslandı sonra gözaltına alındı. İllaki ölmem mi gerekiyor benim bu adamdan kurtulmam için?”