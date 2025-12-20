Tehdit edip evi yaktı

Bursa’da bir erkek, evli olduğu kadınla tartıştıktan sonra "evi yakarım" diye gözdağı verip yangın çıkardı. Olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi’nde yaşandı. Fikriye Ö., evli olduğu İlker Ö.’nün arasında tartışma çıktı.

Fikriye Ö., bir alt katta oturan ailesinin yanına gitti. Bu sırada şüpheli erkek ‘evi yakarım’ diyerek tehdit etti ve yangın çıkardı. Alevler kontrolden çıkınca 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fikriye Ö.’nün şikâyetçi olduğu İlker Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.