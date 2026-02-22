Tehdit et, saldır, kaynaklara çök: ABD emperyalizmi kanlı dişlerini biliyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Amerikan emperyalizmi ekonomik, siyasi, askeri yöntemlerle dört bir tarafta saldırıya geçerken yeni savaş ve gerilimler kapıda. Güney Amerika’dan Ortadoğu’ya, Pasifik’ten Fars Körfezi’ne her yerde aynı anda düğmeye basan Donald Trump yönetimi halklara, devletlere, rejimlere karşı çok cepheli bir savaş yürütüyor.

İran ile ABD arasında İran’ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler sürerken, Washington’un olası bir askeri senaryoya karşı bölgeye askeri sevkiyatı sürüyor.

SAVAŞ GEMİLERİ İRAN YOLUNDA

İran’ın ABD’nin istediği anlaşmayı kabul etmesi için önceki gün 10-15 günlük süre tanıdığını açıklayan Trump, yeni savaş gemileri ve askeri birlikleri bölgede konuşlandırıyor. Gerald R. Ford Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştı.

Savaş yığınağı sürerken New York Times’ın haberine göre ABD ordusu, Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden yüzlerce askeri tahliye etti. Yetkililer ABD Donanması’nın 5. Filosu’nun konuşlandığı Bahreyn’deki üslerden de tahliyeler yapıldığını belirtti.

Son bir hafta içinde Avrupa ve Ortadoğu’ya ABD ordusuna ait 100’den fazla uçak konuşlandırıldı. Dün de Almanya ve İsveç, İran’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısı yaptı.

KÜBA ÖLÜMCÜL ABLUKA ALTINDA

Venezuela’da saldıran seçilmiş devlet başkanını ülke dışına kaçıran Trump yönetimi Küba’ya yönelik ölümcül ablukasını ise daha da sıkılaştırdı. Ada ülkesine petrol sevkiyatını engelleyen Washington, 1960’dan bu yana süren emperyalist ablukayı yeni bir aşamaya taşıdı. Küba’da abluka yüzünden büyük bir enerji sorunu yaşanıyor.

Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladığını bildirdi. Karar salı gününden itibaren yürürlüğe girecek. Trump’ın bu adımı, Yüksek Mahkeme’nin yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı yasanın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesinin ardından geldi. Trump, mahkemenin kararına dair açıklamasında, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz" demişti.

PASİFİK’TE DE TEKNE VURMAYA BAŞLADI

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te içinde uyuşturucu olduğunu iddia ettiği bir tekneye daha saldırdı. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) sitesinden yapılan açıklamada saldırıda teknede bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD ordusu son zamanlarda uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda teknelere saldırılar düzenliyor. Eylül ayından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda yüze yakın kişi yaşamını yitirdi. ABD’nin saldırıları uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

RUSYAYA YAPTIRIMLAR 1 YIL DAHA UZATILDI

Trump, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların süresini bir yıl daha uzattı. Yaptırımların süresi 6 Mart'ta doluyordu. Washington yönetimi, Rusya’ya yönelik yaptırımları ilk olarak Mart 2014’te uygulamaya başlamıştı. Trump açıklamasında, “Bu kararnamelerde bahsi geçen eylem ve politikalar, ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına ve dış politikasına yönelik olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor” ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, “Yaptırımlara ilişkin ulusal acil durum halini bir yıl daha uzatıyorum” dedi.

VENEZUELA PETROLÜ TEKSAS'A AKIYOR

3 Ocak'ta Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu ABD'ye kaçıran Trump yönetimi bu ülke kaynaklarına da çökmeye başladı. Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün Texas'ın Houston kentine doğru yola çıktığını bildirdi.

Georgia eyaletinde konuşan Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, bunun Venezuela için "harika" olacağını ileri sürerek Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in "mükemmel" iş çıkardığını ve iyi geçindiğini söyledi. Rodriguez, Maduro'nun yerine 5 Ocak'ta görevi üstlenmişti.

İsrail’in saldırılarına destek veren Trump Perşembe günü Barış Kurulu’nu Washington’da toplarken Gazze’ye yönelik planlarını adım adım yürürlüğe sokuyor. The Guardian’ın haberine göre ABD, Gazze Şeridi’nde ‘Barış Kurulu’nun bir organı olan Uluslararası İstikrar Gücü’nün (UİG) konuşlanması için 5 bin kişilik bir askeri üs inşa etmeyi planlıyor. Üs, Gazze Şeridi’nin güneyinde, yıllardır süren İsrail bombardımanının izlerini taşıyan 350 dönümlük bir alanda inşa edilecek. Dış Haberler