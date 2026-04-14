Tehdit etmiş: Şanlıurfa'da okula saldıran saldırganın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir saldırı gerçekleşti. Okulun eski öğrencilerden olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket, okula girip elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Korkunç saldırıda 16 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etti.

TEHDİT ETMİŞ

halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Saldırıya dair detaylar tek tek ortaya çıkarken, saldırganın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. 19 yaşındaki saldırganın, korkunç saldırıdan önceki paylaşımları ise ‘Pes’ dedirtti.

Paylaşımlardan birinde saldırganın Instagram hesabından tehdit içerikli bir mesaj paylaştığı belirlendi.

Saldırganın mesajında "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar" ifadesi yer aldı. Ömer Ket’in bir başka sosyal medya paylaşımında ise “Maskenin altındaki gülümsemenin gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandığı görüldü.