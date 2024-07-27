Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tehdit suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 15:49
  • Giriş: 27.07.2024 15:49
  • Güncelleme: 27.07.2024 15:49
Kaynak: İHA
Tehdit suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep’te, tehdit suçundan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol