Tehdit ve tacizleriyle bilinen Hanefi Zengin görevden alındı

İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken eylemlerde kadınlara ve gazetecilere yönelik tutumu nedeniyle gündeme gelen, ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü görevine getirtilen Hanefi Zengin hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Tolga Şardan'ın T24'te dün yayımlanan "Mal varlığını açıklayamayan ünlü Savcı Bato’ya verilen hapis cezası ve İstanbul Emniyeti’ndeki tayinler" başlıklı yazısında İstanbul emniyet teşkilatında yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler yer aldı.

Yazıda bulunan "Şaşırtan görevden alma: Hanefi Zengin" ara başlıklı bölüme göre, İstanbul'da düzenlenen eylemlerde, kadınlara, gazetecilere ve LGBTİ+lara yönelik sert müdahaleleriyle tanınan, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan Hanefi Zengin görevden alındı.

Zengin'in personel emrine çekildiği ve aktif polislik görevinin ise geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Selami Yıldız'ın kararlarının arasında personel emrine alınanlar arasında Avcılar, Kadıköy ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürleri de yer aldı.