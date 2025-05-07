Tehditler alan Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'dan 'koruma' açıklaması

Bugün Kıbrıs gazetesi genel yayın yönetmeni Ayşemden Akın'ın, 2022 yılında öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 'finans müdürü' olarak bilinen Cemil Önal ile yaptığı röportajlar ve 'Halil Falyalı yaşıyor' başlıklı haber dizisinin getirdiği etki sürüyor.

İddiaların tartışıldığı sırada Cemil Önal, yaşadığı Hollanda'da öldürüldü. Bunun üzerine Ayşemden Akın da tehditler almaya başladı.

Sosyal medya hesabındna paylaşım yapan Akın, Önal öldürüldüğünden beri her sabah evinin önünde yarım saatliğine bir polis aracının beklediğini, bugün o korumanın da kaldırıldığını söyledi.

Eşinin polise ulaştığını belirten Akın, “Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artırılacak" yanıtını aldıklarını söyledi.

"YURTTAŞINI KORUYAMAYAN BİR DEVLETİN ÇÖKÜŞÜ MÜ?"

Yetkililere seslenen Akın, "Bu ne demek? Beni hedef haline getirmek mi istiyorsunuz? Polisin bu geri adımı Falyalı’nın içerideki adamlarının işi mi? Yoksa bu, yurttaşını koruyamayan bir devletin çöküşü mü? Adını ne koyarsanız koyun, bu açık bir göz yummadır. Cemil Önal susturuldu. Biz hala tehditle, ev hapsinde yaşıyoruz. Ama herkes şunu bilsin: Bugünler geçer, geriye sadece hakikatin gücü kalır" dedi.

BİLGİLENDİRME

‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisinde yer alan iddiaların tanığı Cemil Önal infaz edildi. O günden beri her sabah evimizin önünde yarım saat bir polis aracı bekliyordu. En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk.

Bugün o koruma da… — Ayşemden Akın (@Aysemden) May 7, 2025

Akın daha sonra yaptığı paylaşımda bölge sorumlusu polislerin eve gelerek sabah korumasının devam edeceğini söylediğini aktardı.

Güncelleme: Az önce bölge sorumlusu polisler eve geldi. Sabah korumasının devam edeceğini söyledi. Bilginize… — Ayşemden Akın (@Aysemden) May 7, 2025

AKIN'IN KORUNMASI MECLİS GÜNDEMİNE DE TAŞINMIŞTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, dün Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Akın’ın haberlerinde dile getirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarının derinlemesine soruşturulması gerektiğini belirtmiş ve Akın için güvenlik önlemi alınıp alınmadığını sormuştu.

BAKAN, "KORUYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Hükümet adına konuşan Maliye Bakanı ve Sözcü Özdemir Berova ise, tüm yurttaşların güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, “Gerekli adımlar atılıyor” açıklamasında bulundu. Ancak bu yanıtı yetersiz bulan Özuslu tekrar söz alarak “Hâlâ açıkça ‘Ayşemden Akın’ı koruyacağız’ denmedi” dedi. Bu eleştirinin ardından Berova oturduğu yerden “Koruyacağız!” diyerek net bir yanıt vermişti.